Кондратьев: в новом районе Краснодара будут жить около 270 тыс. человек

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 19 октября провел совещание, на котором обсудили комплексное развитие северо-восточной части Краснодара.

По словам Кондратьева, сейчас идет проектирование нового района площадью 1,5 тыс. га, из которых 635 га будут занимать жилые дома. В новом районе смогут жить 270 тыс. человек. Губернатор отметил, что это будет «новый Краснодар — и по форме, и по содержанию».

«Подобных проектов в современной истории края еще не было. Уверен, он станет предметом восхищения и образцом грамотного градостроительства. Для этого важно начать комплексную застройку с магистральной инженерной инфраструктуры. Уже сегодня предусмотреть достаточные энергомощности, системы газо-, водоснабжения и водоотведения, проработать эти вопросы с ресурсоснабжающими организациями», — добавил губернатор.

Вениамин Кондратьев поручил предусмотреть широкие дороги, продумать транспортную доступность, чтобы соединить старый и новый город и разгрузить исторический центр и другие районы Краснодара.

По словам руководителя департамента по архитектуре и градостроительству края Ильи Позднякова, новую территорию условно разделят на микрорайоны. Между собой их будут связывать бульвары.

В одном из районов планируют построить деловой центр с административным кварталом, медкластером, парком площадью более 26 га и культурными объектами. В другом микрорайоне планируют построить здание Кубанского казачьего хора и разбить парк площадью более 50 га, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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