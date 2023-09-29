Минстрой поднял цену на квадратный метр жилья на Кубани до 155 тыс. рублей

Министерство строительства и ЖКХ России утвердило среднюю рыночную стоимость квадратного метра жилья в Краснодарском крае в четвертом квартале года.

Согласно документу, который размещен на портале нормативно-правовых актов, утвержденный ведомством показатель вырос на 3,5% по сравнению с январем со 149,9 тыс. рублей до 155 тыс. рублей за один «квадрат».

В Ростовской области один «квадрат» стоит 94 тыс. рублей, в Адыгее — 89 тыс. рублей. В регионах Северо-Кавказского Федерального округа средняя цена на «квадрат» жилья составит 71 тыс. рубля, пишет «РБК Краснодар».

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