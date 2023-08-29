После повышения ключевой ставки в Краснодаре резко выросла стоимость квартир

ЦБ РФ 15 августа повысил ключевую ставку сразу на 3,5% — с 8,5 до 12%. Это решение связано с ослаблением курса рубля к основным мировым валютам.

Решение Центробанка отразилось на рынке недвижимости по всей России. Люди, получившие ипотеку, начали скупать квартиры на вторичном рынке. При этом новостройки пользуются устойчивым спросом из-за различных льготных программ. В результате увеличения спроса цены выросли на оба сегмента квартир по всей стране.

В августе больше всего квартиры подорожали в Краснодаре: «вторичка» на 20% (+23 тыс. рублей за 1 кв. метр), новостройки на 11,1% (+14 тыс. рублей за 1 кв. метр).

Стоимость квартир в новом и вторичном жилье в краевой столице практически сравнялась. Аналогичную ситуацию зафиксировали в Ростове-на-Дону, Казани и Красноярске, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе федеральной базы недвижимости Restate.

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