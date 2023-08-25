Краснодарский край находится в лидерах среди регионов по скорости окупаемости квартиры за счет аренды

Аналитики «Авито Недвижимость» провели исследование и выяснили, за сколько лет окупается квартира после покупки на первичном рынке, если сдать ее в аренду.

Эксперты сопоставили среднюю цены квартиры на первичном и вторичном рынках в 7 курортных регионах России и в двух столицах со средней ценой на аренду жилья в августе. В среднем в России купленная в новостройке квартира при сдаче в аренду окупается за 19,6 лет, а «вторичка» — за 14,7 года.

Дольше всего новое жилье окупается в Крыму — за 30 лет. А вот жилье со вторичного рынка в Крыму окупится, если сдать его в аренду, за 21,7 лет.

На втором месте по продолжительности окупаемости первичного жилья находится Карелия, где потребуется 24,6 года.

На третьем месте Москва. В столице новая квартира окупается за счет аренды за 23,3 года, «вторичка» — за 22,6 года.

«Чтобы быстрее вернуть сумму, вложенную в инвестиции, жилье на вторичном рынке лучше покупать в Краснодарском крае (15,3 года), Калининградской области (17,4 года) и Ставропольском крае (16,3 года)», — говорится в исследовании.

Квартиру в новостройке под сдачу в аренду выгоднее всего приобретать в Дагестане — там жилье полностью окупит себя через 8,5 лет, сообщает ТАСС.

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