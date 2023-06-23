Генерал Суровикин выступил со срочным сообщением бойцам ЧВК «Вагнер»

Генерал армии РФ Сергей Суровикин в ночь на 24 июня выступил с обращением к бойцам ЧВК «Вагнер».

Суровикин записал видеообращение, которое опубликовал репортер ВГТРК Андрей Руденко.

«Я только что по приказу Министерства обороны РФ прибыл с передовой, где наши войска, наши командиры, наши солдаты, добровольцы выполняют задачи, бьются с противником насмерть, но стоят на своих позициях. Я обращаюсь к руководству, командирам и бойцам ЧВК «Вагнер», мы вместе с вами прошли трудный тяжелый путь, мы вместе воевали, шли на риски, несли потери, вместе побеждали. Мы одной крови, мы воины.

Я призываю остановиться, противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику в это тяжелое для страны время. Пока не поздно, нужно и необходимо подчиниться воле и приказу всенародно избранного президента РФ. Остановить колонны, вернуть их в пункты постоянной дислокации. Решить все проблемы только мирным путем под руководством верховного главнокомандующего РФ».

Также к ЧВК «Вагнер» обратился первый замначальник Главного управления генштаба генерал-лейтенант Владимир Алексеев.

«То, что происходит сейчас — это вопиющий факт, который кроме как помешательством я объяснить не могу. Сейчас наша страна в сложнейшем положении, когда против нас ополчился весь западный мир. Подобные вещи, которые вы сейчас начали осуществлять, приведут к огромным потерям, в первую очередь политическим. Представьте, как воспримут с воодушевлением на Западе то, что вы сейчас пытаетесь сделать. Какие бы ни были ваши намерения сейчас, это удар в спину стране и президенту.

Только президент вправе назначать высший руководящий состав ВС, а вы пытаетесь покуситься на его власть — это государственный переворот. Не нужно этого делать, большего удара по ВС РФ сейчас придумать невозможно. Подобная провокация могла быть совершена только врагами. Я прошу остановиться, никакого применения оружия в отношении подразделений ЧВК «Вагнер» не было и не будет», — подчеркнул генерал-лейтенант Владимир Алексеев.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Минобороны РФ опровергли распространяемые в соцсетях от имени Пригожина сообщения. Информация и видеокадры о «нанесении МО РФ удара по лагерям ЧВК «Вагнер» являются информационной провокацией, заявили в оборонном ведомстве. ФСБ возбудила уголовное дело о призыве к вооруженному мятежу. В Генпрокуратуре РФ заявили, что уголовное дело в отношении Пригожина возбуждено законно и обоснованно.