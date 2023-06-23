Генпрокуратура РФ: уголовное дело в отношении Пригожина возбуждено законно и обоснованно

После заявлений главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина 23 июня было возбуждено уголовное дело о призыве к вооруженному мятежу.

Действиям руководителя частной военной компании дадут надлежащую правовую оценку.

«Следственным управлением ФСБ России 23 июня 2023 года законно и обоснованно возбуждено уголовное дело в отношении Пригожина Е. В. по статье 279 Уголовного кодекса Российской Федерации по факту организации вооруженного мятежа», — говорится в заявлении Генпрокуратуры РФ.

Отмечается, что за это преступление предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», от имени Евгения Пригожина в социальных сетях распространяются заявления о якобы нанесенных ударах российскими войсками «по тыловым лагерям ЧВК». В Минобороны РФ опровергли эту информацию, назвав ее провокацией. ФСБ возбудила уголовное дело о призыве к вооруженному мятежу.