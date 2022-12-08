Где недорого отдохнуть на Новый год — 2023 на Юге России

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Отдых вдвоем за пять тыс. рублей в сутки: куда поехать на новогодние каникулы и не разориться на жилье?
До новогодних праздников осталось меньше месяца, и номера во многих отелях известных курортов раскуплены. А стоимость тех, которые еще свободны, зашкаливает.
Так на самом известном (и самом дорогом согласно аналитике МТС Travel и Bronevik.com) курорте России — Сочи — за стандартный номер с двуспальной кроватью могут в сутки попросить и 57 400 рублей («Гранд Карат»), и 72 000 рублей («Свиссотель Камелия»), и даже 192 240 рублей («Родина»). А на самом популярном туристическом направлении этой зимы — минском, номеров вообще не найти: спрос российских туристов превысил предложения белорусских отельеров.
Но что делать тем, кто об отдыхе не смог позаботься заранее, да и сейчас не готов выкладывать за него за всю свою годовую премию?
Можно, конечно, и в Сочи поискать бюджетные варианты гостиниц. Без вида из окон и завтраков встречаются варианты на двоих и за 5 642 рублей («Мадагаскар»), и за 2 814 рублей в сутки («Старая дача»). Конечно, массажных кабинетов и огромного бассейна с подогревом на открытом воздухе там ждать не стоит, но разве Сочи — это только СПА?
Одна только новогодняя иллюминация на городских улочках чего только стоит! А елка, по яркости и тонкости дизайна ничем не уступающая кремлевской? А «Ривьера»?! А «Сочи-парк»?! А канатная дорога в Розе Хутор?! А аквапарк с натуральным песочком в «Горки-город», «Океанариум» в Адлере, «Дендрарий»?! А главное — море, с его прекрасным и бесконечно меняющимся беспокойством!
Впрочем, без трат в Сочи все равно не обойтись, а потому, если деньги из кармана не сыплются, лучше пойти неторенными дорожками. И поверьте, удовольствия будет не меньше.
Хотите зимней сказки – отправляйтесь в Домбай. Это горнолыжный курорт, может, и не такой крутой по сервису, как Красная Поляна, но не менее снежный, и по красоте не уступающий. И не важно, стоите ли вы на лыжах или катаетесь на «ватрушке», от прогулок на свежем воздухе и головокружительных пейзажей удовольствие получит каждый.
И, кстати, вам приходилось когда-нибудь сидеть на лошади, когда она скачет в снегу по брюхо? Видели в кино, как это красиво? В Домбае у вас есть все шансы стать артистом главной роли, только камеру с собой взять не забудьте. Она там вообще потребуется, ведь снимать захочется абсолютно все: и снежный хвойный лес, и великолепные каньоны, и застывшие водопады, и Сентинский православный храм Х века и даже оленей, которые с удовольствием едят из рук человека яблоки и морковь.
Цены в домбайских отелях на новогодние каникулы достаточно привлекательны. Так, стандартный двуместный номер идет от 3 021 рублей в сутки («Наступ»), а стандартный трехкомнатный коттедж от 14 514 рублей в сутки («Времена года»). Номер полулюкс завтраком от 4 800 руб (Dombai Palaсe).
Добраться в Домбай можно из Краснодара на машине за 6-7 часов (430 км: Майкоп – Псебай — Карачаевск или 460 км: Усть-Лабинск – Армавир – Невинномысск — Черкесск. Из Москвы на самолете до Минеральных Вод, оттуда на автобусе до Теберды и далее до места на такси. Либо из Москвы на поезде до Невинномыска, а там опять на автобусе до Теберды и на такси до гостиницы в Домбае.
В Геленджике нет пальм, как в Сочи, и температура немного ниже, но море не менее красиво и притягательно. И, пожалуй, нет лучше этого места для новогодних каникул, если хочется их провести на российском побережье. Чайки гармонируют с белым парапетом набережной, новогодняя елка —конкурент сочинской красавицы — искрится в дизайнерском шатре, а праздничные огни и фейерверки отражаются в море. Вокруг сказка, веселье и праздничная суета.
А если захочется передохнуть от шума и веселья, стоит сходить в «Сафари-парк», посмотреть на белых медвежат, уссурийских тигров, львов, пум, или прокатиться на канатной дороге, к слову, самой высокой на юге России, и насладиться видами морской бухты и горными грядами сверху. Или можно отправиться на зимнюю рыбалку и попробовать достать рыбу своей мечты —это время года славится крупной ставридой и камбалой, весом до 20 кг.
В Геленджике много завлекаловок для отдыхающих, но есть места, интересные и для настоящих профессионалов своего дела. Это винные заводы и их дегустационные залы.
Стоимость отдыха в Геленджике за двухместный эконом номер от 3 000 рублей в сутки («Виктория»), за стандартный — от 3 210 рублей в сутки (гостевой дом «Изумруд»). Выбор есть и достаточно обширен. Добраться из Краснодара в Геленджик можно на автомобиле за 4,5 часа (184 км).
Из Москвы на поезде до Анапы, Новороссийска или Краснодара, а оттуда на машине, автобусе или такси.
Может не таким ярким, но не менее позитивным, и бесспорно более познавательным может стать отдых в Дербенте – одном из самых старинных городов России. Он находится в Дагестане на берегу Каспийского моря, и знаменит, в первую очередь Дербенским оборонительным комплексом (цитаделью «Нарын-Кала» и Великой Кавказской стеной «Даг-Бары»), который по праву считают одним из трех крупнейших фортификационных сооружений мира, наряду с Китайской стеной и Римскими Дунайскими сооружениями.
А еще в Дербенте — российской колыбели трех мировых религий — находится самый древний в России христианский храм Нюгди, датируемый IV-V веками, самая древняя мечеть Джума-мечеть, построенная в 733-734 годах и самая древняя синагога Келе-Нумаз 1614 года. Одним словом, познавательной программы (не говоря уж о гастрономической и развлекательной, а в Дагестане умеют и готовить, и веселиться), хватит на все каникулы и даже с лихвой.
Стоимость проживания в Дербенте на новогодние праздники, не сказать, что слишком экономична, но в рамки нашей пятитысячной задачи входит. Итак, стандарт на двоих без окон можно найти за 3776 рублей в сутки (Пальмира), с окнами за 4480 (Горец). Добраться в Дербент можно из Краснодара на автомобиле за 17-18 часов (966 км) или на поезде (почти за сутки). Из Москвы — на поезде за две суток без малого или на самолете до Махачкалы (2,5 часа), а оттуда доехать в Дербент (130 км) на автобусе или такси.
Жителям юга России о подледной рыбалке остается только мечтать: водоемы если и замерзают, то ненадолго, и не настолько глубоко, чтобы по ним можно было ходить и тем более, бурить в них лунки. А вот в Астрахани со льдом все как полагается, и зимняя рыбалка по количеству улова и качеству впечатлений не уступает рыбалке других сезонов, и даже имеет свои бесспорные преимущества, в том числе в отсутствии кровососущих наблюдателей.
Особенно крупными уловами славится дельта Волги. Там можно поймать судака, щуку, окуня, но местные рыбаки довольствуются и центральной набережной города, которая, кстати, очень красива и подходит для романтических прогулок, хотя бы потому, что начинается сразу от ЗАГСа. А в новогодние каникулы на набережной проходит масса увеселительных мероприятий.
Но главное, что стоит посмотреть, побывав на каникулах в Астрахани, – это местный кремль, датируемый 16 веком. Он с зубцами на стенах в виде «ласточкиных хвостов» и обширным комплексом архитектурных сооружений внутри. Находится на острове, омываемом водами Волги, Кутума, Царёва и Казачьего ериков.
Жители соседних с Астраханью регионов прекрасно ориентируются в особенностях местной рыбалки, и потому рыболовные базы на новогодние каникулы либо уже почти полностью забронированы, либо стоимость номеров превышает лимит нашей задачи. Но если постараться, то найти местечко все же возможно. Так, например, в гостинице базы отдыха «Росинка» (15 км от Астрахани, на берегу Волги) двухместный стандартный номер (без питания) обойдется в 2 500 рублей в сутки.
Гораздо проще с бронированием номеров в самой Астрахани. Там за аналогичный номер предложения начинаются от 2454 рублей в сутки, и в лимитах нашей суммы их десятки. От 5016 рублей в сутки за двоих начинаются уже предложения апартаментов-люкс.
Доехать в Астрахань из Краснодара можно на автомобиле за 11-12 часов (824 км), автобусом за 14-16 часов и поездом за сутки.
Из Москвы в Астрахань можно прилететь самолетом за 2,5-3 часа или добраться поездом за 36 часов.