Где недорого отдохнуть на Новый год — 2023 на Юге России

До новогодних праздников осталось меньше месяца, и номера во многих отелях известных курортов раскуплены. А стоимость тех, которые еще свободны, зашкаливает.

Так на самом известном (и самом дорогом согласно аналитике МТС Travel и Bronevik.com) курорте России — Сочи — за стандартный номер с двуспальной кроватью могут в сутки попросить и 57 400 рублей («Гранд Карат»), и 72 000 рублей («Свиссотель Камелия»), и даже 192 240 рублей («Родина»). А на самом популярном туристическом направлении этой зимы — минском, номеров вообще не найти: спрос российских туристов превысил предложения белорусских отельеров.

Но что делать тем, кто об отдыхе не смог позаботься заранее, да и сейчас не готов выкладывать за него за всю свою годовую премию?

Можно, конечно, и в Сочи поискать бюджетные варианты гостиниц. Без вида из окон и завтраков встречаются варианты на двоих и за 5 642 рублей («Мадагаскар»), и за 2 814 рублей в сутки («Старая дача»). Конечно, массажных кабинетов и огромного бассейна с подогревом на открытом воздухе там ждать не стоит, но разве Сочи — это только СПА?