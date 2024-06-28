Галицкий поделился бизнесом с работавшими с миллиардером в «Магните» партнерами

Экс-совладелец «Магнита» Сергей Галицкий сократил с 75% до 40% свое участие в бизнесе производителя подсолнечного масла и соусов СПП «Юг» в Краснодарском крае.

По данным портала Kartoteka.ru, подконтрольное Сергею Галицкому АО «Объединенный капитал» в середине мая сократило с 75% до 40% долю в ООО СПП «Юг». Предприятие основано более 25 лет назад и выпускает подсолнечное масло под брендом «Кубанское любимое», майонез и соусы под маркой «Юг». Производство находится в Армавире.

Как стало известно, Сергей Галицкий передал часть своей доли партнерам, которые ранее работали вместе с ним в «Магните»: 25% в компании перешли Аслану Шхачемукову, 10% — Араму Фундукяну, 25% сохранил за собой Владимир Хашиг. Аслан Шхачемуков ранее был членом совета директоров «Магнита», а Арам Фундукян является вице-президентом футбольного клуба «Краснодар», которым владеет Сергей Галицкий.

В конце 2023 года СПП «Юг» приобрело ООО «Южный полюс», на балансе которого находится завод в Кропоткине. Это производство выпускает масло «Южный полюс», «Краснодарское отборное», «Утомленное солнце» и «Живой янтарь». Выручка СПП «Юг» за 2023 год составила 3,77 млрд рублей, «Южного полюса» — 8,29 млрд рублей. Предполагается, что суммарная стоимость бизнеса составляет не менее 2-2,5 млрд рублей, пишет «Коммерсантъ».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», за 2023 год Сергей Галицкий увеличил состояние на 973 млн долларов. На конец декабря его оценили в 5,7 млрд долларов. С начала 2024 года состояние бизнесмена Сергея Галицкого увеличилось на 520 млн долларов. Винодельня Сергея Галицкого принесла прибыль в 78,5 млн рублей после серьезных убытков.

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