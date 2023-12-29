На 1 млрд долларов увеличил состояние бизнесмен Сергей Галицкий за год

Краснодарский миллиардер, основатель торговой сети «Магнит» Сергей Галицкий за год увеличил состояние на 973 млн долларов.

По данным рейтинга Bloomberg Billionaires Index, Галицкий занимает 481 место в списке богатейших людей мира. Его состояние оценивают в 5,7 млрд долларов.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», бизнесмен из Краснодара Сергей Галицкий вошел в топ-500 богатейших людей мира. Краснодарский бизнесмен и меценат Сергей Галицкий занял 479 место рейтинга богатейших людей планеты. Его состояние оценили в 5,46 млрд долларов.