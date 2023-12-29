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На 1 млрд долларов увеличил состояние бизнесмен Сергей Галицкий за год

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-1-mlrd-dollarov-uvelichil-sostoyanie-biznesmen-sergej-galitskij-za-god
На 1 млрд долларов увеличил состояние бизнесмен Сергей Галицкий за год
Сергей Галицкий. Фото Валерия Матыцина/ТАСС

Краснодарский миллиардер, основатель торговой сети «Магнит» Сергей Галицкий за год увеличил состояние на 973 млн долларов.

По данным рейтинга Bloomberg Billionaires Index, Галицкий занимает 481 место в списке богатейших людей мира. Его состояние оценивают в 5,7 млрд долларов.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», бизнесмен из Краснодара Сергей Галицкий вошел в топ-500 богатейших людей мира. Краснодарский бизнесмен и меценат Сергей Галицкий занял 479 место рейтинга богатейших людей планеты. Его состояние оценили в 5,46 млрд долларов.

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