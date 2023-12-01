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Бизнесмен из Краснодара Сергей Галицкий вошел в топ-500 богатейших людей мира

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/biznesmen-iz-krasnodara-sergej-galitskij-voshel-v-top-500-bogatejshih-lyudej-mira?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
Бизнесмен из Краснодара Сергей Галицкий вошел в топ-500 богатейших людей мира
Сергей Галицкий. Фото Марка Гранкина, «Кубань 24»

Рейтинг 500 самых богатых людей планеты представило агентство Bloomberg.

Почти всю первую десятку списка заняли граждане США. На первом месте гендиректор компаний Tesla и SpaceX Илон Маск с состоянием в 223 млрд долларов. На втором месте основатель Amazon Джефф Безос со 170 млрд долларов. Третье место у владельца корпорации Louis Vuttion Moet Hennessy Бернара Арно — 168 млрд долларов. Билл Гейтс на 4 месте со 134 млрд долларов, Марк Цукерберг на 9 месте со 118 млрд долларов.

Краснодарский бизнесмен и меценат Сергей Галицкий занял 481 место рейтинга богатейших людей планеты. Его состояние оценили в 5,44 млрд долларов.

В топ-500 самых богатых людей мира также вошли россияне: Владимир Потанин — 47 место (30,7 млрд долларов), Леонид Михельсон — 52 место (27,3 млрд долларов), Вагит Алекперов — 62 место (24,5 млрд долларов), Владимир Лисин — 72 место (22,9 млрд долларов), Алишер Усманов — 82 место (20,3 млрд долларов), Алексей Мордашов — 88 место (19,3 млрд долларов) и др.

Читайте также: винный дом и бутик бренда Сергея Галицкого появятся в Краснодаре. Его планируют разместить в самом центре Краснодара — напротив «Музыкального театра» на улице Красной.

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