Бизнесмен из Краснодара Сергей Галицкий вошел в топ-500 богатейших людей мира

Рейтинг 500 самых богатых людей планеты представило агентство Bloomberg.

Почти всю первую десятку списка заняли граждане США. На первом месте гендиректор компаний Tesla и SpaceX Илон Маск с состоянием в 223 млрд долларов. На втором месте основатель Amazon Джефф Безос со 170 млрд долларов. Третье место у владельца корпорации Louis Vuttion Moet Hennessy Бернара Арно — 168 млрд долларов. Билл Гейтс на 4 месте со 134 млрд долларов, Марк Цукерберг на 9 месте со 118 млрд долларов.

Краснодарский бизнесмен и меценат Сергей Галицкий занял 481 место рейтинга богатейших людей планеты. Его состояние оценили в 5,44 млрд долларов.

В топ-500 самых богатых людей мира также вошли россияне: Владимир Потанин — 47 место (30,7 млрд долларов), Леонид Михельсон — 52 место (27,3 млрд долларов), Вагит Алекперов — 62 место (24,5 млрд долларов), Владимир Лисин — 72 место (22,9 млрд долларов), Алишер Усманов — 82 место (20,3 млрд долларов), Алексей Мордашов — 88 место (19,3 млрд долларов) и др.

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