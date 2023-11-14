Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Винный дом и бутик бренда Сергея Галицкого появятся в Краснодаре

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/vinnyj-dom-i-butik-brenda-sergeya-galitskogo-poyavyatsya-v-krasnodare
Винный дом и бутик бренда Сергея Галицкого появятся в Краснодаре
Фото Rymar.studio

Винный бутик Galitsky&Galitskiy планируют разместить в самом центре Краснодара — напротив «Музыкального театра» на улице Красной.

Проекты винного дома и бутика ранее опубликовало на своем сайте архитектурное бюро Rymar Studio.

На первом этаже бутика будет представлена коллекция вин. Оттуда посетители смогут пройти в зал для дегустации и приобрести вина из хранилища. Украсит интерьер бутика натуральный камень Ceppo di Gré. Единая текстура отделки будет спускаться с потолка на стеллажи и пол.

Фото Rymar.studio

Кроме того, в краевом центре появится винный дом от бренда винодельни Galitsky&Galitskiy. В одноэтажном здании разместят торговый и дегустационный залы, а рядом благоустроят двор для проведения мероприятий.

Основные материалы здания — светлое дерево, фарфоровая плитка и черный металл. В середине атриума посадят апельсиновое дерево, которое будет видно из окон торгового и дегустационного залов.

Фото Rymar.studio

Точное время реализации обоих объектов неизвестно, как и предполагаемое расположение винного дома.

Читайте также: краснодарский бизнесмен Сергей Галицкий вошел в топ-500 богатейших людей мира.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях