Винный дом и бутик бренда Сергея Галицкого появятся в Краснодаре

Винный бутик Galitsky&Galitskiy планируют разместить в самом центре Краснодара — напротив «Музыкального театра» на улице Красной.

Проекты винного дома и бутика ранее опубликовало на своем сайте архитектурное бюро Rymar Studio.

На первом этаже бутика будет представлена коллекция вин. Оттуда посетители смогут пройти в зал для дегустации и приобрести вина из хранилища. Украсит интерьер бутика натуральный камень Ceppo di Gré. Единая текстура отделки будет спускаться с потолка на стеллажи и пол.

Кроме того, в краевом центре появится винный дом от бренда винодельни Galitsky&Galitskiy. В одноэтажном здании разместят торговый и дегустационный залы, а рядом благоустроят двор для проведения мероприятий.

Основные материалы здания — светлое дерево, фарфоровая плитка и черный металл. В середине атриума посадят апельсиновое дерево, которое будет видно из окон торгового и дегустационного залов.

Точное время реализации обоих объектов неизвестно, как и предполагаемое расположение винного дома.

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