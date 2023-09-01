Краснодарский бизнесмен Сергей Галицкий вошел в топ-500 богатейших людей мира

В рейтинге основатель торговой сети «Магнит» и владелец футбольного клуба «Краснодар» занял 490 место.

По данным Bloomberg Business Index, состояние Сергея Галицкого на 1 сентября оценивается в почти 5,4 млрд долларов. С начала года капитал бизнесмена вырос на 656 млн долларов.

Возглавляет рейтинг американский предприниматель, основатель компании SpaceX Илон Маск с состоянием в 235 млрд долларов.

Рейтинг самых богатых людей мира обновляется ежедневно в конце каждого торгового дня в Нью-Йорке. Подробности о расчетах представляются в анализе капитала на странице профиля каждого миллиардера.

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