Дочь Галицкого сохранила 14-е место в рейтинге богатейших наследников российских миллиардеров

Новый рейтинг 49 богатейших наследников российских миллиардеров 30 мая опубликовал Forbes. Всего в списке богатейших наследников в России 20 позиций.

По данным издания, в марте в России насчитывалось 110 миллиардеров с совокупным состоянием 505 млрд долларов. В список 49 самых богатых наследников вошли дети из 20 семей, где на каждого наследника приходится не менее 2,5 млрд долларов.

Самым богатым наследником стал сын основателя «Лукойла» Юсуф Алекперов с размером состояния 20,5 млрд долларов. На втором месте находятся дочь и сын основателя «Еврохима» Андрея Мельниченко — Тара и Адриан Мельниченко. Их наследство составляет 12,5 млрд долларов на каждого.

В десятку самых богатых наследников вошли двое детей владельца компаний «Новатэк» и «Сибур» Леонида Михельсона (10,8 млрд долларов на каждого), трое детей владельца сталелитейной компании НЛМК Владимира Лисина (по 7,35 млрд долларов на каждого), трое детей совладельца компаний «Новатэк» и «Сибур» Геннадия Тимченко, а также сын и дочь основателя соцсети «ВКонтакте» и Telegram Павла Дурова.

Дочь краснодарского бизнесмена Сергея Галицкого Полина Галицкая заняла в списке 14-е место. Ее наследство оценивается в 3,2 млрд долларов. Полина Галицкая училась в государственной краснодарской гимназии, а затем, как и родители, окончила Кубанский государственный университет по специальности «экономика», сообщает Forbes.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в 2021 году Полина Галицкая занимала 15 строчку рейтинга самых богатых наследников России. В 2022 году она поднялась на 14 место рейтинга.