Винодельня Галицкого принесла прибыль в 78,5 млн рублей после серьезных убытков

Информация о доходах кубанской винодельни «Русский терруар» за 2023 год появилась в системе СПАРК.

По итогам прошлого года, прибыль винодельческой компании составила 78,5 млн рублей, а общая выручка — 203,9 млн рублей. При этом 2022 год «Русский терруар» завершил с убытками в 9,8 млн рублей при выручке в 86,2 млн рублей.

Виноделью «Русский терруар» учредили в 2016 году в Краснодаре. Ее главным бенефициаром является Сергей Галицкий, сообщает «РБК Краснодар».

Читайте также: Сергей Галицкий в марте 2024 года поднялся на 17 позиций в рейтинге богатейших людей мира. Об этом говорится в исследовании о самых богатых людях планеты от агентства Bloomberg.

Краснодарский бизнесмен и меценат Сергей Галицкий занял 462 место рейтинга богатейших людей планеты. Его состояние оценили в 6,01 млрд долларов. За последние месяцы его состояние выросло на 269 млн долларов. В недавнем рейтинге он был на 479 месте.