Сергей Галицкий поднялся на 17 позиций в рейтинге богатейших людей мира

Об этом говорится в исследовании о самых богатых людях планеты от агентства Bloomberg.

Почти всю первую десятку рейтига заняли граждане США. На первом месте гендиректор компаний Tesla и SpaceX Илон Маск с состоянием в 215 млрд долларов. На втором месте основатель Amazon Джефф Безос со 199 млрд долларов. Третье место у владельца корпорации Louis Vuttion Moet Hennessy Бернара Арно — 198 млрд долларов. Марк Цукерберг на 4 месте со 176 млрд долларов. Билл Гейтс на 4 месте со 149 млрд долларов.

Краснодарский бизнесмен и меценат Сергей Галицкий занял 462 место рейтинга богатейших людей планеты. Его состояние оценили в 6,01 млрд долларов. За последние месяцы его состояние выросло на 269 млн долларов. В недавнем рейтинге он был на 479 месте.

В топ-500 самых богатых людей мира также вошли россияне: Владимир Потанин — 48 место (31 млрд долларов), Леонид Михельсон — 63 место (26,8 млрд долларов), Вагит Алекперов — 67 место (26,2 млрд долларов), Владимир Лисин — 72 место (25,4 млрд долларов), Алексей Мордашов — 81 место (23 млрд долларов) и др.

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