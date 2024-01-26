Бизнесмен Галицкий стал владельцем фирмы покойной жены

Сергей Галицкий стал хозяином рекламного агентства «Арт Сайд», учрежденного в Краснодаре в 2013 году. Ранее владельцем была супруга бизнесмена Виктория Галицкая. Руководителем компании остался Владислав Волчок.

Фирма ООО «Арт Сайд» производит вывески и рекламные конструкции, оформляет места продаж, выставочные стенды, занимается вакуумной формовкой, дизайном и моделированием, размещает наружную рекламу, проводит промо-акции, а также оказывает и другие услуги, пишет «Ъ-Кубань».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», скончалась жена основателя ФК «Краснодар» Сергея Галицкого.