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СМИ: скончалась жена основателя ФК «Краснодар» Сергея Галицкого

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/smi-skonchalas-zhena-osnovatelya-fk-krasnodar-sergeya-galitskogo
СМИ: скончалась жена основателя ФК «Краснодар» Сергея Галицкого
Фото t.me/NashRisosovchoZ1956

В социальных сетях сообщили о смерти жены Сергея Галицкого — 51-летней Виктории Галицкой.

В Telegram-канале появилась видеозапись, на которой запечатлена могила Виктории Галицкой на кладбище поселка Первомайского. Авторы паблика сообщили, что Виктория Галицкая умерла в Италии после продолжительной болезни.

Официального подтверждения этой информации не поступало. В пресс-службе ФК «Краснодар» сообщили, что они ничего не комментируют и не подтверждают. Также нет данных о смерти Виктории Галицкой в картотеках усопших в Краснодарском крае, пишет «КП- Кубань».

Виктория Галицкая родилась 5 сентября 1971 года в Краснодаре. В 17 лет поступила в Кубанский государственный университет. Виктория и Сергей Галицкие познакомились в университете, они учились вместе на экономическом факультете. После окончания вуза они поженились, Сергей Галицкий взял фамилию жены.

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