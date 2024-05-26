СМИ: у владельца ФК «Краснодар» Сергея Галицкого выявлен рецидив рака

Об этом 25 мая сообщил журналист Иван Карпов. По словам журналиста, у президента ФК «Краснодара» Сергея Галицкого произошел рецидив рака.

«Еще в декабре врачи поставили владельцу Краснодара неутешительный диагноз: полгода жизни. Все это время он проходил химиотерапию, которая сильно влияет на организм. Хочется верить, что Сергей Николаевич выздоровеет. Но на всякий случай он организовал два фонда — один для клуба, другой для академии», — написал Иван Карпов в своем Telegram-канале.

Он добавил, что дочь Галицкого Полина будет курировать фонд, который предназначен для функционирования клуба.

Сергей Галицкий основал «Краснодар» в 2008 году. В 2011 команда пробилась в Российскую премьер-лигу (РПЛ), пишет RT.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в сентябре 2021 года Сергей Галицкий в интервью рассказал, что вынужден пропускать некоторые матчи «быков» и не может часто общаться с сотрудниками клуба из-за болезни. Поэтому президент ФК «Краснодар» начал работать над структурой управления клуба, чтобы он не зависел от одного человека. Позже российская телеведущая Ксения Собчак заявила, что у владельца ФК «Краснодар» Сергея Галицкого онкология. В декабре 2022 года Галицкий по состоянию здоровья вышел из исполкома РФС.

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