ФК «Краснодар» взял серебро чемпионата России, обыграв «Динамо» со счетом 1:0

Матч завершающего 30-го тура РПЛ между «ФК «Краснодар» и московским «Динамо» прошел 25 мая на стадионе «Краснодар». Встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.

На 32 минуте матча гол забил нападающий ФК «Краснодар» Джон Кордоба. Однако видеоассистенты арбитра отменили гол из-за офсайда. Но на 52 минуте матча Кордоба снова удачно атаковал ворота противника, открыв счет.

До конца матча «Динамо» не удалось переломить ход игры. ФК «Краснодар» набрал 56 очков и стал серебряным призером чемпионата России. Чемпионом России в шестой раз подряд стал «Зенит» с 57 очками, который в параллельном матче обыграл «Ростов» со счетом 2:1.

«Друзья! Мы серебряные призеры РПЛ! Впервые в истории», — написала пресс-служба ФК «Краснодар» в Telegram.

ФК «Краснодар» был создан в 2008 году по инициативе краснодарского бизнесмена Сергея Галицкого. Днем рождения клуба принято считать 22 февраля — в этот день начальнику команды Нурбию Хакунову в Москве в офисе ПФЛ вручили лицензию на участие ФК «Краснодар» в соревнованиях профессиональных коллективов Второго российского дивизиона.

В первый сезон команда завоевала две бронзовые награды. Также 2008 год стал годом рождения детской спортшколы — ее открыли 31 марта. В апреле 2010 года открыли первые филиалы Академии.

В Российскую Премьер-лигу ФК «Краснодар» вошел в 2011 году — решение было принято 25 января на заседании РФПЛ. В октябре 2016 года товарищеским матчем национальных сборных России и Коста-Рики был открыт стадион ФК «Краснодар» вместимостью свыше 34 тыс. зрителей.

В настоящее время главным тренером ФК «Краснодар» является Мурад Мусаев.

Достижения ФК «Краснодар»: трехкратный бронзовый призер чемпионата России в сезонах 2014/2015, 2018/2019, 2019/2020. Двукратный серебряный призер Кубка России в сезонах 2013/2014, 2022/23. Также клуб дважды доходил до стадии 1/8 финала Лиги Европы в сезонах 2016/2017 и 2018/2019.

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