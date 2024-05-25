Соревнования по хоккею на траве среди студентов прошли в Сочи. Фоторепортаж

1 / 8

В Сочи 23 мая стартовал первый международный турнир среди студенческих команд по хоккею на траве 5х5 «Кубок Университетов». Состязания проходят на федеральной спортивной баз «Юг Спорт» и продлятся до 27 мая. На мероприятии побывал фотокорреспондент «Кубань 24» Сергей Кулаков.

В турнире принимают участие студенческие команды из крупнейших вузов РФ и стран Азии, среди которых команды Узбекистана и Пакистана. В женском турнире участвуют студенческие команды Москвы, Крымска и Барнаула. В мужском турнире — сборные вузов из Уфы, Азова, Челябинска, Крымска, а также узбекского города Чирчик и команда студентов из Пакистана.

Всего в соревнованиях участвуют более 15 вузов и сузов. В их числе УралГУФК (Челябинск), БИФК (Уфа), ДГТУ (Ростов-на-Дону), МГУ, ГБПОУ МССУОР, МГУСИТ (Москва), КГУ, НКСиЭ, ААТТ, ТТЖТ, АИТ, АСТ, КУБГТУ, НСПК (Краснодарский край), УГУФиС (Узбекистан), БГПК. АКУОР, АГПУ (Алтайский край).

Первый «Кубок Университетов» проходит при поддержке Российского студенческого спортивного союза и Федерации хоккея на траве России.

Читайте также: в сочинском парке «Ривьера» зацвели более 6 тыс. роз.