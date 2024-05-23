В сочинском парке «Ривьера» зацвели более 6 тыс. роз. Фоторепортаж

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В Сочи в парке «Ривьера» расцвел самый большой в России розарий: там распустились 33 сорта цветов, а всего — более 6 тыс. роз.

Этому розарию уже более 100 лет. В прошлом году работники парка обновили его — пересадили в разные части парка почти 3 тыс. кустов. Всем сортам, что есть в парке, идеально подходит климат курорта.

Чтобы розам было комфортно, в цветнике установлена система автополива. Также там оборудовали новый дренаж. Кроме роз, в «Ривьере» растут 4,5 тыс. кустов лаванды и самшита. Прийти в парк и полюбоваться цветами может любой желающий.