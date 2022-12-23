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Сергей Галицкий по состоянию здоровья вышел из исполкома РФС

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/sergej-galitskij-po-sostoyaniyu-zdorovya-vyshel-iz-ispolkoma-rfs
Сергей Галицкий по состоянию здоровья вышел из исполкома РФС
Сергей Галицкий. Фото Марка Гранкина, «Кубань 24»

Об этом 23 декабря сообщил президент Российского футбольного союза Александр Дюков.

Он рассказал, что подписал заявление президента ФК «Краснодар» Сергея Галицкого о выходе из исполкома по состоянию здоровья.

«Сергей Галицкий в октябре написал заявление о выходе из исполкома по состоянию здоровья. Наверное, вы заметили, что в этом году он не принимал участия в заседаниях — не может делать это физически. Он подал такое заявление, которое мной и исполкомом было удовлетворено», — цитирует Дюкова «Чемпионат».

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