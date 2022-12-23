Сергей Галицкий по состоянию здоровья вышел из исполкома РФС

Об этом 23 декабря сообщил президент Российского футбольного союза Александр Дюков.

Он рассказал, что подписал заявление президента ФК «Краснодар» Сергея Галицкого о выходе из исполкома по состоянию здоровья.

«Сергей Галицкий в октябре написал заявление о выходе из исполкома по состоянию здоровья. Наверное, вы заметили, что в этом году он не принимал участия в заседаниях — не может делать это физически. Он подал такое заявление, которое мной и исполкомом было удовлетворено», — цитирует Дюкова «Чемпионат».

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