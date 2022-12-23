Соцсети: новым главным тренером «Краснодара» может стать Владимир Ивич
Спорт
23.12.2022 15:40
Сербский специалист сейчас работает главным тренером израильского клуба «Маккаби». Ранее он тренировал английский «Уотфорд» и греческий ПАОК.
Журналист Иван Карпов рассказал в своем Telegram-канале, что руководство «Краснодара» рассматривает Владимира Ивича на пост главного тренера. По его данным, «быки» ищут на эту роль именно иностранца.
Знакомый с ситуацией источник сообщает, что «Краснодар» уже договорился с Ивичем. О его назначении объявят в ближайшие дни. При этом сербский тренер ранее заявлял, что не против поработать с одним из клубов Российской премьер-лиги.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», Александр Сторожук стал главным тренером ФК «Краснодар» в мае этого года. Он руководил командой с конца февраля после ухода немецкого тренера Даниэля Фарке, но в должности исполняющего обязанности главного тренера.
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