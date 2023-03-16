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ФСБ: в гаражном боксе погрануправления ФСБ в Ростове-на-Дону загорелись ГСМ, это привело ко взрыву

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/fsb-v-garazhnom-bokse-pogranupravleniya-fsb-v-rostove-na-donu-zagorelis-gsm-eto-privelo-ko-vzryvu
ФСБ: в гаражном боксе погрануправления ФСБ в Ростове-на-Дону загорелись ГСМ, это привело ко взрыву
Фото vk.com/rostovnadonu

В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России 16 марта назвали причину пожара на территории пограничного управления по Ростовской области.

По данным ведомства, в 12:20 в ремонтной мастерской гаражного бокса аппарата Пограничного управления ФСБ России по Ростовской области загорелись горюче-смазочные материалы. Возгорание повлекло взрыв и частичное разрушение здания. Также в ЦОС ФСБ России подтвердили, что в результате происшествия есть пострадавшие.

Сотрудники МЧС в 14:36 ликвидировали открытое горение. Сейчас пожар полностью ликвидирован, идет разбор завалов, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», возгорание произошло днем 16 марта в здании пограничного управления ФСБ по Ростовской области на улице Сиверса, 20 в Ростове-на-Дону. Произошел пожар на втором этаже двухэтажного кирпичного здания, где находится склад с имуществом. Площадь возгорания достигла 880 кв. м. В результате возгорания прошел взрыв и обрушение двух стен. Из соседних многоэтажек эвакуировали жильцов. СМИ сообщили о том, что в результате пожара один человек погиб и двое — пострадали. Один пострадавший госпитализирован в состоянии средней тяжести. Причиной пожара назвали замыкание электропроводки внутри помещения.

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