ФСБ: в гаражном боксе погрануправления ФСБ в Ростове-на-Дону загорелись ГСМ, это привело ко взрыву

В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России 16 марта назвали причину пожара на территории пограничного управления по Ростовской области.

По данным ведомства, в 12:20 в ремонтной мастерской гаражного бокса аппарата Пограничного управления ФСБ России по Ростовской области загорелись горюче-смазочные материалы. Возгорание повлекло взрыв и частичное разрушение здания. Также в ЦОС ФСБ России подтвердили, что в результате происшествия есть пострадавшие.

Сотрудники МЧС в 14:36 ликвидировали открытое горение. Сейчас пожар полностью ликвидирован, идет разбор завалов, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», возгорание произошло днем 16 марта в здании пограничного управления ФСБ по Ростовской области на улице Сиверса, 20 в Ростове-на-Дону. Произошел пожар на втором этаже двухэтажного кирпичного здания, где находится склад с имуществом. Площадь возгорания достигла 880 кв. м. В результате возгорания прошел взрыв и обрушение двух стен. Из соседних многоэтажек эвакуировали жильцов. СМИ сообщили о том, что в результате пожара один человек погиб и двое — пострадали. Один пострадавший госпитализирован в состоянии средней тяжести. Причиной пожара назвали замыкание электропроводки внутри помещения.