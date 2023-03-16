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Один человек погиб и двое пострадали при пожаре в здании погрануправления ФСБ в Ростове-на-Дону

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/odin-chelovek-pogib-i-dvoe-postradali-pri-pozhare-v-zdanii-pogranupravleniya-fsb-v-rostove-na-donu
Один человек погиб и двое пострадали при пожаре в здании погрануправления ФСБ в Ростове-на-Дону
Фото vk.com/rostovnadonu

Предварительно, причиной пожара, который произошел днем 16 марта в здании пограничного управления ФСБ на улице Сиверса, 20 в Ростове-на-Дону, стало короткое замыкание.

По данным экстренных служб, в результате пожара один человек погиб, двое пострадали, сообщает ТАСС.

«Предварительно установлено, что причиной пожара стало замыкание электропроводки внутри помещения. Распространившийся огонь послужил причиной взрывов емкостей с горюче-смазочными материалами. Пожар распространился на площади 800 кв. м, в результате произошло обрушение двух стен. Один пострадавший госпитализирован в состоянии средней тяжести. По оценке специалистов, угрозы распространения огня на соседние многоквартирные дома нет. Тем не менее, в целях безопасности из них начата эвакуация жителей», — написал в своем Telegram-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев.

По его словам, пожар тушат 14 единиц техники и 63 человека личного состава МЧС РФ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», возгорание произошло днем 16 марта в здании пограничного управления ФСБ по Ростовской области на улице Сиверса, 20 в Ростове-на-Дону. Пожарные подразделения выехали на место. На территории пограничного управления ФСБ произошел пожар на втором этаже двухэтажного кирпичного здания, где находится склад с имуществом. Площадь возгорания достигла 880 кв. м.

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