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Площадь пожара в здании погрануправления ФСБ в Ростове-на-Дону составила 880 кв. метров

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/ploshhad-pozhara-v-zdanii-pogranupravleniya-fsb-v-rostove-na-donu-sostavila-880-kv-metrov
Площадь пожара в здании погрануправления ФСБ в Ростове-на-Дону составила 880 кв. метров
Фото vk.com/rostovnadonu

Об этом сообщили 16 марта в экстренных службах.

По данным источника, знакомого с ситуацией, на территории пограничного управления ФСБ произошел пожар на втором этаже двухэтажного кирпичного здания, где находится склад с имуществом. Площадь возгорания достигла 880 кв. м. На месте работают 86 человек. Пожару присвоили второй номер сложности.

Власти города отметили, что угрозы жизни людей и близлежащих жилых многоэтажек нет, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», возгорание произошло днем 16 марта в здании пограничного управления ФСБ по Ростовской области на улице Сиверса, 20 в Ростове-на-Дону. Пожарные подразделения выехали на место.

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