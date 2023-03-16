Площадь пожара в здании погрануправления ФСБ в Ростове-на-Дону составила 880 кв. метров
Происшествия
16.03.2023 13:44
Об этом сообщили 16 марта в экстренных службах.
По данным источника, знакомого с ситуацией, на территории пограничного управления ФСБ произошел пожар на втором этаже двухэтажного кирпичного здания, где находится склад с имуществом. Площадь возгорания достигла 880 кв. м. На месте работают 86 человек. Пожару присвоили второй номер сложности.
Власти города отметили, что угрозы жизни людей и близлежащих жилых многоэтажек нет, сообщает ТАСС.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», возгорание произошло днем 16 марта в здании пограничного управления ФСБ по Ростовской области на улице Сиверса, 20 в Ростове-на-Дону. Пожарные подразделения выехали на место.
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