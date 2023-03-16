В Ростове-на-Дону произошел пожар в здании пограничного управления ФСБ

Пожар произошел 16 марта в здании пограничного управления ФСБ по Ростовской области на улице Сиверса, 20 в Ростове-на-Дону.

По данным МЧС Ростовской области, пожарные подразделения выехали на место. Площадь возгорания уточняется.

Ранее о пожаре на территории погрануправления ФСБ в Ростове-на-Дону сообщил источник в экстренных службах, сообщает ТАСС.

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