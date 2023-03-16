В Туапсе при пожаре в двухэтажном доме погиб 59-летний мужчина

Пожар произошел рано утром 16 марта в квартире на втором этаже двухэтажного дома на улице Пушкина.

О пожаре в экстренные службы сообщили соседи. Прибывшие на место пожарные ликвидировали возгорание, после чего обнаружили в одной из комнат тело проживавшего в квартире 59-летнего мужчины.

По предварительным данным причиной пожара стала неосторожность при курении в состоянии алкогольного опьянения, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, назначены пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы. По окончании проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

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