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В Кропоткине во время пожара в заброшенном дачном доме погиб 40-летний мужчина

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-kropotkine-vo-vremya-pozhara-v-zabroshennom-dachnom-dome-pogib-40-letnij-muzhchina
В Кропоткине во время пожара в заброшенном дачном доме погиб 40-летний мужчина
Фото t.me/kubansledcom

Пожар произошел утром 13 марта в садовом товариществе «Рассвет» в Кропоткине.

По предварительным данным, загорелся заброшенный одноэтажный частный дом. Соседи увидели пожар и вызвали пожарных. После ликвидации возгорания в одной из комнат дома нашли тело 40-летнего мужчины, который жил в этом же садовом товариществе. Предварительной причиной возникновения пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении в нетрезвом состоянии, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

По факту произошедшего в Кропоткинском межрайонном следственном отделе СКР по краю начали проводить доследственную проверку. Следователи осмотрели место пожара, опросили очевидцев, назначили экспертизы. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

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