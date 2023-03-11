Из-за неисправного обогревателя в Краснодаре загорелся дом, погибла женщина

Пожар произошел 10 марта в садовом товариществе «Строитель» в станице Елизаветинской на улице Грушевой.

Горящий дом увидели соседи, они вызвали пожарную службу. Прибывшие на место спасатели локализовали возгорание, после чего в помещении было обнаружено тело 72-летней хозяйки.

«По предварительным данным, причиной возгорания явилась неисправность обогревательного оборудования. Следователем проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, назначены пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Читайте также: пенсионер погиб из-за непотушенной сигареты во время пожара в многоэтажке на улице Аверкиева в Краснодаре.