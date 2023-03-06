Пенсионер погиб из-за непотушенной сигареты во время пожара в многоэтажке на улице Аверкиева в Краснодаре

О том, что при пожаре, который произошел ночью 6 марта в 16-этажке на улице Аверкиева в Прикубанском округе Краснодара, погиб человек, сообщили в краевом управлении СКР.

По данным следствия, огонь заметили соседи и вызвали МЧС. Пожарные оперативно локализовали возгорание, после чего в квартире нашли тело жившего там 73-летнего мужчины.

Предварительно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем во время курения, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

По факту произошедшего проводят доследственную проверку, во время которой установят все обстоятельства произошедшего и точную причину возгорания.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сообщение о пожаре в квартире на первом этаже в многоэтажке на улице Героя Аверкиева поступило 6 марта в 0:50. В 1:03 пожар локализовали, в 1:08 — полностью потушили. Площадь возгорания составила 20 кв. м.