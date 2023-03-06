Квартира горела ночью на первом этаже многоэтажки в Краснодаре

Сообщение о возгорании в многоэтажке на улице Героя Аверкиева поступило диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона 6 марта в 0:50.

По адресу выехали пожарные подразделения. Они прибыли на место и установили, что горит квартира на первом этаже 16-этажного дома. В 1:03 пожар локализовали, в 1:08 — полностью потушили. Площадь возгорания составила 20 кв. м.

На месте работали 27 человек личного состава и 11 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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