Квартира горела ночью на первом этаже многоэтажки в Краснодаре
Происшествия
06.03.2023 10:28
Сообщение о возгорании в многоэтажке на улице Героя Аверкиева поступило диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона 6 марта в 0:50.
По адресу выехали пожарные подразделения. Они прибыли на место и установили, что горит квартира на первом этаже 16-этажного дома. В 1:03 пожар локализовали, в 1:08 — полностью потушили. Площадь возгорания составила 20 кв. м.
На месте работали 27 человек личного состава и 11 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
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