В Адыгее во время пожара в частном доме погиб мужчина

Сообщение о возгорании в доме на улице Колхозной в станице Гиагинской поступило в МЧС 5 марта в 5:34.

Пожарные прибыли на место и установили, что горит частный жилой дом. Площадь пожара составила 20 кв. м. Во время тушения пожара обнаружили тело мужчины.

Причина возникновения возгорания устанавливается. На месте работали 5 человек личного состава и 2 единицы техники, сообщает ГУ МЧС России по Республике Адыгея.

Читайте также: в Краснодарском крае во время пожара в частном доме погибла 78-летняя пенсионерка.