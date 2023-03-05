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В Адыгее во время пожара в частном доме погиб мужчина

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-adygee-vo-vremya-pozhara-v-chastnom-dome-pogib-muzhchina
В Адыгее во время пожара в частном доме погиб мужчина
Фото t.me/mchs0101

Сообщение о возгорании в доме на улице Колхозной в станице Гиагинской поступило в МЧС 5 марта в 5:34.

Пожарные прибыли на место и установили, что горит частный жилой дом. Площадь пожара составила 20 кв. м. Во время тушения пожара обнаружили тело мужчины.

Причина возникновения возгорания устанавливается. На месте работали 5 человек личного состава и 2 единицы техники, сообщает ГУ МЧС России по Республике Адыгея.

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