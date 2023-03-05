В Адыгее во время пожара в частном доме погиб мужчина
Происшествия
05.03.2023 09:37
Сообщение о возгорании в доме на улице Колхозной в станице Гиагинской поступило в МЧС 5 марта в 5:34.
Пожарные прибыли на место и установили, что горит частный жилой дом. Площадь пожара составила 20 кв. м. Во время тушения пожара обнаружили тело мужчины.
Причина возникновения возгорания устанавливается. На месте работали 5 человек личного состава и 2 единицы техники, сообщает ГУ МЧС России по Республике Адыгея.
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