Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В Краснодарском крае во время пожара в частном доме погибла 78-летняя пенсионерка

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-vo-vremya-pozhara-v-chastnom-dome-pogibla-78-letnyaya-pensionerka
В Краснодарском крае во время пожара в частном доме погибла 78-летняя пенсионерка
Фото t.me/kubansledcom

Пожар произошел вечером 3 марта в одном из частных домов на улице Тельмана в станице Октябрьской в Крыловском районе.

По данным следствия, возгорание заметили соседи и вызвали пожарную службу. Огонь локализовали, после этого в помещении нашли тело 78-летней женщины. По предварительным данным, причиной пожара явилось неосторожное обращение с огнем, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

На месте пожара сейчас работают следователи. По факту произошедшего проводится доследственная проверка.

Читайте также: в Сочи во время пожара в гаражном кооперативе погибли три человека, в том числе 9-летняя девочка.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Ушел из жизни ведущий телеканала «Кубань 24» Вячеслав Ширяев
Ушел из жизни ведущий телеканала «Кубань 24» Вячеслав Ширяев
Банк России летом представит новые банкноты номиналом 1 тыс. и 5 тыс. рублей
Банк России летом представит новые банкноты номиналом 1 тыс. и 5 тыс. рублей
В Сочи лишили полномочий судью Валерия Слука
В Сочи лишили полномочий судью Валерия Слука
В Сочи дали 12 лет колонии мужчине, пристававшему к 3-летней девочке в игровой комнате
В Сочи дали 12 лет колонии мужчине, пристававшему к 3-летней девочке в игровой комнате
В соцсетях опубликовали подробную схему японского сада в парке «Краснодар»
В соцсетях опубликовали подробную схему японского сада в парке «Краснодар»
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Задрожали стекла: громкий хлопок насторожил жителей нескольких районов Краснодара
  2. В соцсетях опубликовали подробную схему японского сада в парке «Краснодар»
  3. Яркий человек, талантливый актер и душа коллектива: каким был ведущий Вячеслав Ширяев
  4. В Щербиновском районе будут судить экс-полицейского, который насмерть сбил велосипедистку
  5. В Краснодарском крае во время пожара в частном доме погибла 78-летняя пенсионерка
  6. Суд обязал администрацию заповедника «Утриш» в Анапе защитить лес от пожаров
Прямой эфир
Мы в соцсетях