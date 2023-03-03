В Краснодарском крае во время пожара в частном доме погибла 78-летняя пенсионерка
Происшествия
03.03.2023 20:12
Пожар произошел вечером 3 марта в одном из частных домов на улице Тельмана в станице Октябрьской в Крыловском районе.
По данным следствия, возгорание заметили соседи и вызвали пожарную службу. Огонь локализовали, после этого в помещении нашли тело 78-летней женщины. По предварительным данным, причиной пожара явилось неосторожное обращение с огнем, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
На месте пожара сейчас работают следователи. По факту произошедшего проводится доследственная проверка.
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