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В Сочи во время пожара в гаражном кооперативе погибли три человека, в том числе 9-летняя девочка

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-vo-vremya-pozhara-v-garazhnom-kooperative-pogibli-tri-cheloveka-v-tom-chisle-9-letnyaya-devochka
В Сочи во время пожара в гаражном кооперативе погибли три человека, в том числе 9-летняя девочка
Фото ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Пожар произошел в ночь на 24 февраля в одном из зданий гаражного кооператива на улице Кленовой в Хостинском районе.

По данным следствия, после ликвидации пожара в помещении нашли тела 55-летнего местного жителя, 32-летней женщины и ее 9-летней дочери. В СО по Хостинскому району Сочи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» а пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

а месте пожара продолжают работать следователи. Назначены судебные медицинские и пожарно-техническая экспертизы. Во время следствия установят причины и обстоятельства произошедшего.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сообщение о возгорании на улице Кленовой в Хостинском районе поступило в МЧС 23 февраля в 23:53. Пожар произошел на третьем этаже четырехэтажного здания в гаражно-строительном кооперативе. В 0:55 огонь локализовали, в 1:08 — полностью потушили. Площадь возгорания составила 180 кв. м.

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