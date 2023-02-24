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В Сочи произошел пожар в гаражно-строительном кооперативе на площади 180 кв. метров

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-proizoshel-pozhar-v-garazhno-stroitelnom-kooperative-na-ploshhadi-180-kv-metrov
В Сочи произошел пожар в гаражно-строительном кооперативе на площади 180 кв. метров
Фото ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Сообщение о возгорании на улице Кленовой в Хостинском районе поступило в МЧС 23 февраля в 23:53.

На место прибыли пожарные расчеты Сочинского пожарно-спасательного гарнизона. Они установили, что произошел пожар на третьем этаже четырехэтажного здания в гаражно-строительном кооперативе. В 0:55 огонь локализовали, в 1:08 — полностью потушили. Площадь возгорания составила 180 кв. м.

На месте работали 66 человек и 22 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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