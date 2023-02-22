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В центре Краснодара загорелся частный дом с хозпостройками

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-tsentre-krasnodara-zagorelsya-chastnyj-dom-s-hozpostrojkami
В центре Краснодара загорелся частный дом с хозпостройками
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Сообщение о возгорании на улице Октябрьской поступило в экстренные службы 22 февраля в 18:10.

На место незамедлительно выехали пожарные. Прибыв в 18:15 они установили, что горит частный дом с хозяйственными постройками. Огонь охватил 120 кв. метров. Пожар локализовали в 18:43 на той же площади. В 18:49 ликвидировали открытое горение.

В ликвидации пожара участвовали от РСЧС 59 человек и 17 единицы техники. По предварительным данным, пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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