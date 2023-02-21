Во время пожара из многоэтажки в Краснодаре эвакуировали семь человек

Возгорание в доме на улице Героев Разведчиков произошло 21 февраля около 14:15.

Видео с места происшествия выложили в соцсети очевидцы. На кадрах видно, как из квартиры валит густой дым, а окно объято пламенем.

Сообщение о возгорании поступило диспетчеру пожарно-спасательного гарнизона в 14:18. Прибыв на место, спасатели выяснили, что горит квартира в многоэтажном доме на 11 этаже. Пожарные эвакуировали семь человек. Возгорание локализовали на площади 20 кв. м в 14:40, через 6 минут ликвидировали открытое горение.

Погибших и пострадавших при пожаре нет. В тушении принимали участие 27 человек и 7 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарском краю.

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