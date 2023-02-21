В Сочи ночью дотла сгорел жилой дом, есть погибшие

Пожар произошел 21 февраля около 1:00 на улице Мира в селе Веселое в Адлерском районе.

Пожарные прибыли на место происшествия в 01:07. Они установили, что горит частный дом, огонь охватил 100 кв. м. Локализовать пожар удалось в 1:48, к тому моменту площадь возгорания составляла 200 кв. м.

В 2:10 ликвидировали открытое горение, в 2:24 последствия пожара ликвидировали. В результате пожара есть погибшие.

В ликвидации возгорания участвовали 40 человек личного состава и 11 единицы техники. Причина произошедшего устанавливается. Проводятся следственные мероприятия, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По сообщениям очевидцев в соцсетях, дом выгорел дотла.

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