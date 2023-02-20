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С начала года в Краснодарском крае при пожарах погибли 40 человек

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/s-nachala-goda-v-krasnodarskom-krae-pri-pozharah-pogibli-40-chelovek
С начала года в Краснодарском крае при пожарах погибли 40 человек
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

С января на Кубани произошли 805 пожаров. В них погибли 40 человек, из них 6 — дети.

Также сообщается, что травмы разной степени тяжести во время пожаров с января получили 35 человек.

Анализ причин пожаров, в которых гибли дети, за последние три года показал, что в 14 случаях причиной возгораний становилась неисправность электропроводки и электрооборудования. В четырех случаях пожар возникал из-за неисправности систем отопления. Еще в четырех из-за неосторожного обращения с огнем (в двух случаях пожар начался из-за неосторожности при курении, еще в двух — из-за детской шалости с огнем).

Чаще всего пожарам, возникшим из-за детской шалости с огнем, способствует асоциальный образ жизни родителей, которые часто оставляют детей без присмотра. А также проживание в аварийном и ветхом жилье. Отмечается, что взрослые часто не успевали вовремя заметить начавшийся пожар, так как спали.

В МЧС призвали родителей соблюдать осторожность и не оставлять детей без присмотра. Спички, зажигалки, свечи должны храниться в недоступном для детей месте. Нельзя доверять детям растопку печей. Необходимо контролировать обращение несовершеннолетних с электроприборами.

В случае ЧС необходимо звонить по номерам телефонов 01, 101, 112, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в ночь на 18 февраля произошел пожар в жилом доме на улице Центральной в поселке Комсомольском. В огне погибли годовалая и двухлетняя девочки. Мать не успела вытащить детей из горящего здания.

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