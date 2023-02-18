В огне погибли две маленькие девочки: в СК раскрыли подробности пожара в Кущевском районе

Пожар в жилом доме на улице Центральной в поселке Комсомольском произошел в ночь на 18 февраля. При пожаре погибли годовалая и двухлетняя девочки.

Следственный отдел по Кущевскому району СКР возбудил уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.

По данным следствия, в доме проживала 22-летняя местная жительница и две ее малолетние дочери в возрасте одного года и двух лет. Когда начался пожар, женщина не смогла спасти детей из-за сильного огня и задымления. Она выбежала из дома. Пожарных вызвали местные жители.

Сообщение в экстренные службы поступило в 2:45. Прибыв на место, пожарные установили, что горит частный дом, огонь охватил 10 кв. м. Локализовать возгорание удалось в 3:08. В 3:13 пожар был полностью ликвидирован. В тушении пожара участвовали 35 человек личного состава и 12 единиц техники В сгоревшем доме обнаружили двух погибших детей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Предварительной причиной возникновения пожара является неисправность питания электроприбора, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Следователи провели осмотр места происшествия. Назначили судебные медицинские, пожарно-техническая и другие экспертизы. Устанавливаются все обстоятельства, причины и условия произошедшего. Расследование находится на контроле руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Андрея Маслова.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», прокуратура Кущевского района начала проверку по факту пожара в поселке Комсомольском.