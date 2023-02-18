Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Кущевском районе

Пожар в жилом доме произошел 18 февраля около 2:55 в поселке Комсомольском Кущевского района.

Прокуратура Кущевского района начала проверку по факту пожара.

«В настоящее время следственным отделом по Кущевскому району СКР возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)», — сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Расследование находится под контролем прокуратуры. Устанавливаются причины и условия произошедшего. В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства, в том числе о пожарной безопасности, условий жизни и воспитания несовершеннолетних, деятельности органов и учреждений системы профилактики при организации работы с семьей детей.

В пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю интернет-порталу «Кубань 24» уточнили, что при пожаре погибло два человека.

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