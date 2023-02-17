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В Краснодаре во время пожара в частном доме пострадал человек

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-vo-vremya-pozhara-v-chastnom-dome-postradal-chelovek
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Сообщение о пожаре на улице Комсомольской поступило в МЧС 16 февраля в 20:53.

На место выехали подразделения Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона. Они прибыли на место и установили, что горит одноэтажный частный дом. Площадь пожара составила 50 кв. м.

В 21:05 пожар локализовали, в 21:21 — полностью потушили. Во время пожара травмы получил один человек. Погибших нет. Эвакуацию не проводили.

На месте работали шесть человек и две единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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