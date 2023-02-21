СК: при ночном пожаре в частном доме в Сочи погибла пара пожилых супругов

Пожар произошел 21 февраля около 1:00 на улице Мира в селе Веселое в Адлерском районе. В сгоревшем доме обнаружили тела 67-летнего мужчины и его 74-летней сожительницы.

По предварительным данным, возгорание в частном доме заметили соседи. Они вызвали пожарных. После локализации возгорания в доме обнаружили тела двух пенсионеров. Предварительно, причиной возгорания стало короткое замыкание электрического обогревателя, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Проведен осмотр места происшествия, ведется опрос очевидцев. В рамках проверки установят все обстоятельства произошедшего, в том числе точную причину пожара. Назначили пожаро-техническую и судебно-медицинскую экспертизы. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», огонь уничтожил 200 кв. м. По сообщениям очевидцев, дом сгорел дотла.