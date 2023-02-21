Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

СК: при ночном пожаре в частном доме в Сочи погибла пара пожилых супругов

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/sk-pri-nochnom-pozhare-v-chastnom-dome-v-sochi-pogibla-para-pozhilyh-suprugov
СК: при ночном пожаре в частном доме в Сочи погибла пара пожилых супругов
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Пожар произошел 21 февраля около 1:00 на улице Мира в селе Веселое в Адлерском районе. В сгоревшем доме обнаружили тела 67-летнего мужчины и его 74-летней сожительницы.

По предварительным данным, возгорание в частном доме заметили соседи. Они вызвали пожарных. После локализации возгорания в доме обнаружили тела двух пенсионеров. Предварительно, причиной возгорания стало короткое замыкание электрического обогревателя, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Проведен осмотр места происшествия, ведется опрос очевидцев. В рамках проверки установят все обстоятельства произошедшего, в том числе точную причину пожара. Назначили пожаро-техническую и судебно-медицинскую экспертизы. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», огонь уничтожил 200 кв. м. По сообщениям очевидцев, дом сгорел дотла.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Оползень разрушил часть дорожного полотна А-147 на Дедеркойском перевале, введен реверс
Оползень разрушил часть дорожного полотна А-147 на Дедеркойском перевале, введен реверс
Актер из фильма «Чебурашка» погиб в ДТП с КамАЗом и легковушкой в Краснодарском крае
Актер из фильма «Чебурашка» погиб в ДТП с КамАЗом и легковушкой в Краснодарском крае
Движение на Крымском мосту перекрыли из-за смертельной аварии
Движение на Крымском мосту перекрыли из-за смертельной аварии
Жители Краснодара с 21 по 24 февраля смогут посетить «Поезд Победы»
Жители Краснодара с 21 по 24 февраля смогут посетить «Поезд Победы»
В огне погибли две маленькие девочки: в СК раскрыли подробности пожара в Кущевском районе
В огне погибли две маленькие девочки: в СК раскрыли подробности пожара в Кущевском районе
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Год санкций на фоне СВО. Ожидание vs реальность
  2. «Карта болельщика»: как оформить, зачем нужна, как пользоваться
  3. Что нужно и чего нельзя делать при землетрясении?
  4. Не смог вернуться по следам на снегу: приезжий из Якутии заблудился в лесу Сочи
  5. Мужчина получил 12 лет колонии за убийство двоих знакомых доской в Краснодаре
  6. Всенародный бас России — 150 лет Федору Шаляпину
Прямой эфир
Мы в соцсетях