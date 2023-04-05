Фермеры объяснили высокие цены на горох и клубнику в Краснодарском крае

Цены на ранние горох и клубнику, которые появились в продаже в начале апреля, вызывают возмущение у жителей и гостей Кубани. Эксперты отмечают, что цены на продукцию в пик сезона будут значительно ниже.

По словам председателя сельскохозяйственного потребительского сбытового кооператива «Кубанский фермер» Игоря Емелева, горох, который сегодня продается на рынке, выращен в теплицах и из сильно подорожавших импортных семян.

«Их (теплицы) нужно топить, тратить электроэнергию, которая тоже выросла в цене. Отсюда и складывается высокая стоимость горошка на прилавках. В середине мая, когда пойдет полевой горох, его цена значительно снизится», — сказал Емелев.

Ранее в соцсетях распространилось видео, запечатлевшее цену на горох на одном из кубанских рынков. Стоимость гороха — 3,4 тыс. рублей за кг.

По поводу дорогой клубники фермеры отмечают, что некорректно сравнивать цены в начале апреля и в пик сезона.

«Это рыночная экономика. Есть спрос, есть предложение. Если спрос превышает предложение, цена высокая. Вот и все», — цитирует главу ягодной фермы KlubnikaEco Дениса Шешина «Коммерсантъ Кубань — Черноморье».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев возмутился стоимостью клубники на Сенном рынке в Краснодаре. Лукошко в 300 г предложили купить за 600 рублей. Один из кубанских фермеров заявил, что Ивлев своими словами оскорбил всех фермеров Кубани, которые стараются вырастить раннюю сладкую и вкусную клубнику. Фермер подчеркнул, что выращивать ягоды — тяжелый труд, и кубанская клубника стоит своих денег. В эфире «Кубань24» Константин Ивлев объяснил, что в своем ролике говорил про продавцов, которые ставят цены на продукцию, и не задевал тему фермеров. Также шеф-повар подчеркнул, что как покупатель, он имеет право высказывать свое мнение.