Шеф-повар Ивлев объяснил, на кого была направлена его критика в ролике о цене клубники в Краснодаре

Ранее известный шеф-повар Константин Ивлев приехал на съемки своей программы в Краснодар и был неприятно удивлен ценами на ягоду на местном рынке.

«В первую очередь, в моем ролике я говорил про продавцов. Я не задевал тему фермеров никак. Я понимаю их тяжелый труд», — отметил Ивлев.

Он рассказал, что некоторые соцсети ведет самостоятельно, и там ему присылали угрозы фермеры, выращивающие клубнику. Им не понравилось недавнее высказывание шеф-повара.

«У меня весь диалог шел с продавцом. Производитель отгружает свой товар тем, кто будет продавать, а те уже ставят цены, какие захотят. Почему фермеры встревожились, я не понимаю. У меня к ним вообще не было никаких вопросов», — объяснил телеведущий.

При этом Константин Ивлев подчеркнул, что как покупатель, он имеет право высказывать свое мнение. А как профессионал в отрасли общепита, знает, как выращивается клубника, и сколько ресурсов на это необходимо.

«Сам езжу по хозяйствам по всей стране, в мире. Я знаю стоимость, входные и выходные цены. Если фермеры хотят, чтобы продукт дошел до клиента, они должны правильно коммуницировать с перекупщиком и сами регламентировать определенные цены», — заявил шеф-повар.

Также Ивлев отметил, что после этой ситуации местные жители писали ему слова поддержки и рассказали, что стоимость клубники на рынках понизилась до 250-350 рублей за 1 кг.

Несмотря на эту ситуацию, телеведущий назвал Краснодар одним из своих любимых городов и рассказал, что с ним было связано его детство.

Ведущие программы «Хорошее утро» канала «Кубань 24» пообщались с именитым шеф-поваром и по другим темам. Полностью интервью можно посмотреть в нашем видео.

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