Кубанский фермер ответил шеф-повару Ивлеву, возмутившемуся высокой ценой на клубнику в Краснодаре

Накануне телеведущий и шеф-повар Константин Ивлев приехал в краевую столицу для съемок новых выпусков телепередачи и посетил Сенной рынок. Он возмутился тем, что лукошко клубники в 300 гр из Белореченска в апреле стоит 600 рублей.

«Грустно, конечно, от таких цен. И в большей степени я, конечно, не понимаю, зачем люди сами идут на это и дают возможность торгашам ставить такие цены», — сказал Ивлев.

Он призвал жителей Краснодара объявить бойкот продавцам дорогой клубники, чтобы они снизили цену.

Один из кубанских фермеров, выращивающий клубнику, решил ответить Ивлеву и записал видеообращение. В нем он говорит, что шеф-повар своими заявлениями оскорбил всех фермеров Кубани, которые стараются вырастить раннюю сладкую и вкусную клубнику.

«Он просто даже себе не представляет, какого труда стоит вырастить эту ягоду. Кубанская клубника стоит своих денег», — заявил фермер.

Он показал на видео созревшую клубнику в теплице и отметил, что поставляемые на рынки региона ягоды, выращены в Краснодарского крае, а не привезены из Турции.

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