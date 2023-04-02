«Грустно от таких цен»: шеф-повар Константин Ивлев возмутился ценой на клубнику в Краснодаре

Шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев приехал в Краснодар на съемки передачи и по традиции зашел на Сенной рынок. Впечатлениями поделился в своих соцсетях.

Повар признался, что считает Сенной рынок «не самым гениальным», но «душа требует чего-то фруктового». Цена на белореченскую, по заявлению продавца, клубнику неприятно удивила Ивлева.

Цена за лукошко в 300 г составила 600 рублей. Повар возмутился и указал, что на соседнем прилавке такое же лукошко на сто рублей дешевле. Продавец объяснила, что цена зависит от размера ягод.

«Ну как с рыбой — есть осетры, а есть карась», — аргументировала высокую цену женщина.

Также она подчеркнула, что клубника «только пошла», в сезон она стоит дешевле.

«Грустно, конечно, от таких цен. И в большей степени я, конечно, не понимаю, зачем люди сами идут на это и дают возможность торгашам ставить такие цены. Я понимаю, что спрос рождает предложение, но, ребята, 300 г клубники за 600 рублей в Краснодаре, мне кажется, — это ту мач», — сказал Ивлев.

Позже подписчики соцсетей Ивлева сообщили ему, что белореченская клубника на рынках появится только к концу апреля. Ягоды, которые предлагали повару на рынке, по заверениям подписчиков, турецкие. Ивлев возмутился и призвал к бойкоту.

«Давайте сегодня никто не будет покупать клубнику, пусть снизят цену», — сказал шеф-повар.

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