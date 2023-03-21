Рост цен на мясные и молочные продукты с начала года замедлился в Краснодарском крае
На Кубани в феврале годовой рост стоимости мяса птицы и молока снизил темп. Причиной эксперты называют большое количество предложений на краевом рынке и уменьшение издержек на корма у животноводов.
В министерстве сельского хозяйства региона отмечают, что повышение объемов производства мясо-молочной продукции стало возможным из-за ввода в действие программы селекции рогатого скота молочных пород. А издержки на корма животноводы снизили благодаря удешевлению стоимости зерна, увеличению производства комбикорма и господдержки.
Вкупе это привело к уменьшению издержек на сырье, тогда как объемы производства продукции повысились. Так, цены на колбасы, мясные полуфабрикаты и молочные продукты дорожали медленнее в феврале, чем в январе.
«В феврале инфляция на Кубани снизилась до 10,7%. Это говорит о том, что вся потребительская корзина, в которой 560 товаров и услуг, подорожала в регионе по сравнению с февралем 2022 года именно на этот процент», ― рассказал заместитель начальника Южного ГУ Банка России Александр Гостев.
Также на Кубани дешевеют смартфоны и телевизоры, замедляется рост цен на стиральные машины, пылесосы и холодильники. На это повлияли умеренный спрос и большое предложение, возникшие из-за новых каналов поставки импортных товаров.
Стоит отметить, что в Краснодарском крае ускорился рост цен на услуги общественного транспорта. Причиной тому ― краснодарские частные перевозчики, которые в феврале повысили тарифы на проезд в автобусах.
По прогнозу экспертов Банка России, инфляция составит 5–7% в 2023 году, а в 2024 году вернется к 4% и будет находиться вблизи этого уровня в дальнейшем.
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