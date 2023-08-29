Евгения Пригожина похоронили на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге

Прощание с бизнесменом, главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным состоялось в закрытом формате.

«Желающие проститься могут посетить Пороховское кладбище», — сообщает пресс-служба Пригожина в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», крушение частного самолета произошло вечером 23 августа около населенного пункта Куженкино в Тверской области. По данным Росавиации, на борту бизнес-джета Embraer Legacy находились 10 человек: члены экипажа, а также семь пассажиров, среди которых был глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

Все пассажиры и члены экипажа, находившиеся в разбившемся в Тверской области самолете, погибли. По результатам экспертиз СК РФ подтвердил гибель Евгения Пригожина в авиакатастрофе.